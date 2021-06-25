Медики: Обычные лекарства от гипертонии могут повысить риск рака кожи

Медицинские специалисты из Канады провели исследование, позволившее предположить, что прием обычных лекарств от гипертонии может повысить риск развития рака кожи. Это связано с повышением чувствительности кожи в результате воздействия препаратов от высокого артериального давления.

Рак является одним из основных факторов смерти во всем мире. Он представляет собой комплекс заболеваний, вызванных распространением аномальных клеток в других органах. В организме есть клетки, которые делятся и растут, чтобы помочь ему нормально функционировать. Здоровые клетки размножаются и отмирают в зависимости от типа клетки. Новые клетки заменяют старые, а поврежденные клетки погибают. Но когда у человека развивается рак, эта функция нарушается и приводит к аномальному росту клеток. Основная причина патологии – изменение или мутация в ДНК.

Один из самых распространенных видов рака – рак кожи. До сегодняшнего дня специалисты в области онкологии со всего мира не могут установить точных причин возникновения опухолевого процесса. Существует много факторов, провоцирующих развитие рака кожи. К двум основным типам рака кожи относятся кератиноцитарная карцинома и меланома. Однако есть и другие виды заболевания, менее опасные для жизни.

В исследовании, опубликованном в Canadian Medical Association Journal (SMAJ), говорится, что обычные препараты, применяющиеся для лечения гипертонии, способны повышать риск рака кожи у людей в возрасте 66 лет и старше. К таким лекарственным средствам отнесли такие наиболее распространенные лекарства как тиазидные диуретики, содержащие гидрохлоротиазид. Вместе с тем препараты, использующиеся с целью уменьшения симптомов гипертонии, включая блокаторы рецепторов ангиотензина II, бета-адреноблокаторы, не повышали риск развития осложнений рака кожи.

Лекарство от гипертонии делает кожу более чувствительной

Для исследования специалисты изучали данные 302 634 пациентов в Онтарио, которым в период с 1998 по 2017 год были прописаны антигипертензивные препараты. Согласно результатам работы, гидрохлоротиазид может сделать кожу чувствительной к ультрафиолетовым солнечным лучам, то есть кожный покров становится более склонным к ожогам.

“Теория состоит в том, что, делая наши клетки кожи более чувствительными к повреждениям, вызванным ультрафиолетовым излучением солнца или солярия, это лекарство может увеличить риск рака кожи”, – отметил Аарон Друкер, являющийся соавтором исследования и дерматологом из больницы женского колледжа в Канаде.

После тщательного анализа эксперты предположили, что пациенты с более высоким риском заболевания должны рассмотреть другие альтернативы лечения. Они также добавили, что пациенты должны периодически контролировать рак кожи. Больным рекомендуется меньше бывать на улице под воздействием прямых солнечных лучей.

Источник: www.thehealthsite.com