 

Анна Хилькевич напугала фанатов болезненно худыми ногами

25.06.2021, 18:56, Разное
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Известная российская актриса Анна Хилькевич напугала фанатов своими болезненно худыми ногами. Они посчитали, что артистке необходимо немного поправиться.
Анна Хилькевич в социальной сети Instagram поделилась свежей фотографией. Она показала фолловерам, как катается на велосипеде. Им сразу же в глаза бросились ее худые ноги. Некоторые поинтересовались, все ли в порядке с самочувствием звезды сериала «Универ». По словам подписчиков, такая чрезмерная худоба не является красивой.

Сама же Хилькевич решила рассказать подписчикам о десяти принципах счастья. Она призвала их делать то, что ни хотят, не строить никаких ожиданий, жить в настоящем моменте. К тому же необходимо следовать легкому пути, разрешать себе быть неидеальными, радоваться мелочам, уметь благодарить. Не нужно давать советов, о которых никто не просит и не пытаться кого-то исправить. Все происходящее необходимо воспринимать во Благо.

На обвинения в болезненной худобе Хилькевич отвечать не стала. Она считает, что находится в нормальном для себя весе.



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