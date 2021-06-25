 

“Гуси”. Финалист “Х-фактора” и подопечный Бардаша певец Wellboy презентовал клип в жанре “провинциал”. Видео

25.06.2021, 18:54, Новости дня
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Клип является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила команда продюсера.

“Wellboy привлек меня мировоззрением, яркой личностью и бесспорными хитами”, – объяснил выбор артиста Бардаш.

По словам Wellboy, после окончания шоу он в течение года писал песни и сейчас пришло их время.

“Гуси” – это песня в жанре “провинциал”, в которой художественный шифр слов и музыки отображают не только мой внутренний мир, но и культурный код украинского народа”, – заявил певец.

Режиссером и саунд-продюсером ролика стал Евгений Триплов. Wellboy снялся в клипе с двумя живыми гусями.

ВИДЕОВидео: Anton Wellboy / YouTube
Контекст:

Антон Вельбой родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-Фактор” на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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