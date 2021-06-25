“Гуси”. Финалист “Х-фактора” и подопечный Бардаша певец Wellboy презентовал клип в жанре “провинциал”. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Клип является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила команда продюсера.
“Wellboy привлек меня мировоззрением, яркой личностью и бесспорными хитами”, – объяснил выбор артиста Бардаш.
По словам Wellboy, после окончания шоу он в течение года писал песни и сейчас пришло их время.
“Гуси” – это песня в жанре “провинциал”, в которой художественный шифр слов и музыки отображают не только мой внутренний мир, но и культурный код украинского народа”, – заявил певец.
Режиссером и саунд-продюсером ролика стал Евгений Триплов. Wellboy снялся в клипе с двумя живыми гусями.
ВИДЕОВидео: Anton Wellboy / YouTube
Контекст:
Антон Вельбой родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-Фактор” на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет