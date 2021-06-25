“Воздушная маршрутка”. Украинская авиакомпания начала совершать промежуточные остановки на внутренних рейсах

Как отмечает портал, речь идет о рейсах сообщением Николаев – Киев и обратно. С 21 июня самолеты авиакомпании делают остановку в Кривом Роге Днепропетровской области. Остановка длится 15 минут. Из-за промежуточной посадки в Кривом Роге время “воздушной маршрутки” в пути увеличилось на полчаса. В аэропорту Николаева заявили, что такой маршрут полетов будет до конца июля.

По данным Avianews, причиной совмещения рейсов могла стать их низкая загрузка.

По сведениям одного из пассажиров, который летел из Николаева в Киев с остановкой в Кривом Роге, загрузка 48-местного самолета Embraer 145 при вылете из Николаева 22 июня “составила 18–19 человек”. Еще девять человек поднялись на борт во время остановки в Кривом Роге.

“Посадка пассажиров в Кривом Роге была стремительной – приземлились, открыли дверь, через пару минут люди быстро зашли без задержек, сели, инструктаж безопасности – и поехали. Из минусов – обслуживание происходит после посадки в Кривом Роге, то есть вода и влажная салфетка николаевским пассажирам приходит довольно поздно”, – рассказал пассажир.

—