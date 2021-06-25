Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием – Следком Беларуси

“Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями”, – подчеркнули в Следкоме республики.

Отмечается, что после рассмотрения обращения Протасевича и Сапеги об изменении меры пресечения, “следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест”.

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской предполагают, что Сапегу и Протасевича могли перевести из СИЗО под домашний арест, чтобы смягчить западные санкции в отношении Беларуси.

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет. Сапегу обвиняют по ст. 342 (участие в массовых беспорядках) и по ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни).

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