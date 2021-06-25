 

ЛДПР утвердила предвыборную программу «за бедных и честных»

25.06.2021, 18:52, Новости дня
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Съезд ЛДПР утвердил программу из 100 пунктов, с которой партия пойдет на выборы Госдумы восьмого созыва. В ней содержатся предложения по «возврату территорий СССР путем референдума», отмене ЕГЭ, повышении минимального размера оплаты труда, и другие реформы.

Программа носит название «Мы за бедных! Мы за честных!». Она состоит из 100 пунктов, поделенных на 10 блоков: «Политика и власть», «Внешняя политика», «Рывок вперед!», «Русские и другие народы России», «Социальная политика», «Образование и наука», «Здоровье и экология», «Правопорядок», «Экономика», «Малый и средний бизнес».

«Наша программа создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы партии», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Согласно программе, либерал-демократы выступают за назначение премьер-министром РФ лидера победившей на думских выборах партии, выборы судей, роспуск Совета Федерации и сокращение числа депутатов Госдумы с 450 до 300 человек. Кроме того, ЛДПР выступает за возврат всех бывших территорий СССР, но «только через референдумы, мирно и без войн». Также партия намерена добиваться роспуска НАТО и ограничения «агрессии США». Один из пунктов программы предусматривает признание «любой революции злом», осуждение на государственном уровне политики партии большевиков, экс-президента СССР Михаила Горбачева и бывшего президента РФ Бориса Ельцина, передает ТАСС со ссылкой на программу партии.

Среди социальных инициатив – выплата всех алиментов из федерального бюджета, улучшение жилищных условий ветеранов, возврат прежнего пенсионного возраста, введение индексации пенсий работающих пенсионеров, повышение минимального размера оплаты труда до 30 тыс. рублей и создание условий для демографического бума в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того,  ЛДПР требует отменить ЕГЭ и ОГЭ, зачислять абитуриентов в вузы без экзаменов, обновить учебные программы в соответствии с нуждами работодателей. Базовые оклады медиков предлагается повысить в три раза. В сфере правопорядка предлагается отменить мораторий на смертную казнь для террористов, наркоторговцев, создателей ОПГ, педофилов и маньяков. Программа также предусматривает меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Речь лидера ЛДПР Владимира Жириновского на съезде длилась около часа, при этом она была посвящена не программе партии, а его позиции по различным вопросам, его биографии и ряду исторических событий. В беседе с журналистами Жириновский заявил, что главными конкурентами на выборах считает «Единую Россию» и КПРФ, при этом ЛДПР рассчитывает получить как минимум второе место.

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