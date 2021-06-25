Состояние лежащей в коме певицы МакSим ухудшилось

Больную пневмонией звезду перевели в условную группу “КТ–4”. К ней относят всех страдающих COVID-19 с большой площадью поражения легких.

У певицы МакSим легкие поражены более, чем на 75%. Артистка остается в состоянии

медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее помощница знаменитости говорила о том, что в состоянии искусственной комы исполнительница может пробыть три-четыре дня.Медики опасаются давать какие-либо прогнозы насчет изменений в состоянии певицы МакSим, они наблюдают за ее состоянием и держат артистку под постоянным контролем.

Напомним, ранее звезда рассказывала в своем инстаграм-аккаунте о том, что почувствовала симптомы простуды 11 июня. Вскоре у нее подскочила температура до 39 градусов. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

19 июня появилась информация о том, что певица МакSим госпитализирована с пневмонией и введена в искусственную кому.

Родственники артистки не теряют надежды на то, что организм 38-летней певицы справится с болезнью. Многочисленные поклонники желают звезде скорейшего выздоровления и молятся за ее здоровье.