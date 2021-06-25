Мнение: О самой дорогостоящей ошибке в лечении ковида

Да, это очень большая ошибка, которая может дорого обойтись каждому. Или почти каждому. Особенно тем, у кого в анамнезе присутствуют хронические заболевания, требующие регулярного врачебного контроля. Но и практически здоровым расслабляться не след. Как напоминают медики, «стопроцентно здоровых нет, есть недообследованные».

И вот эту крупную ошибку совершают… наши власти прямо сейчас.

Они дополнительно выделяют 25 млрд руб. из Федерального фонда ОМС на лечение больных #коронавирус­ом и людей с подозрением на него. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования, заявил он.

Премьер ожидает, что «не менее 700 тыс. госпитализаций при CoVID-19 будет проведено за счет этих средств, люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны». По словам Михаила Мишустина, это первые транши из средств фонда ОМС на поддержку здравоохранения и бесперебойной работы больниц и поликлиник. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, признаёт глава кабмина, поэтому система здравоохранения нуждается в дополнительной поддержке.

По большому счёту, речь идёт не о выделении, а о перераспределении средств ФФОМС на борьбу с CoVID-19. И это означает, что разного рода антипрививочники, антимасочники и прочие ковид-диссиденты получают гарантии, что в случае чего перенапряжённая и перегруженная отечественная медицина о них позаботится. По сути, получают стимул и дальше безбоязненно вести себя совершенно безответственно с точки зрения интересов других людей и общества. Ну, конечно, если общество и правда заинтересовано в какой-никакой победе над опасным заболеванием.

Но, по большому счёту, вопрос надо ставить в другой плоскости. Давно назрела очевидная мера: всех лиц, отказавшихся от вакцинации, не имея на то медицинских противопоказаний (беременности, грудного вскармливания, тяжёлых форм аутоимунных заболеваний и аллергических реакций на прививки), лечить от CoVID-19 только амбулаторно. На дому. Методами телемедицины. И со всеми суровыми ограничениями на выход за пределы жилища. А вот госпитализация «антиваксерам», независимо от тяжести заболевания – либо только за #деньги, либо по остаточному принципу, сверх необходимого резерва больничных коек.

По идее, ковид-диссиденты и сами должны поддержать такое решение. Во-первых, потому что «не страшнее гриппа». Во-вторых, потому что «как раз в больницах и заражают ковидом». И в-третьих, потому что «#право личности распоряжаться своим телом и своей жизнью священно». Ну, ОК, проголосуйте за такую позицию кровным рублём что ли. Иначе это уже совсем жлобство.

И предваряя тему верните мне мои соцвзносы – фиг вам! Вот эти 5,1% (а то и меньше) с зарплаты как раз и соответствуют примерно полной стоимости амбулаторного наблюдения врачами. И даже бесперебойного снабжения арбидолом.

Так что, будем и дальше лечить антипрививочников за наш с вами счёт? Или пусть лечатся за свои?

—