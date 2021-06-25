Картошка, огурцы, арбузы: какие продукты лучше всего использовать для ухода за кожей летом по совету косметолога

Лето – лучшее время, когда для ухода за кожными покровами можно использовать натуральные средства, в частности, такие как фрукты и ягоды. Это проверенные средства, которые не принесут коже никакого вреда. Вот какие компоненты нужно включить в свой повседневный уход за лицом.

Сандаловое дерево

Сандал является лучшим натуральным компонентом, который очень полезен для кожи летом. Это средство помогает избавиться от солнечных ожогов, кожных инфекций и последствий слишком интенсивного загара.

Благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам сандал успокаивает кожу, охлаждает ее и предотвращает последующее повреждение. Сандал можно использовать в качестве пасты, смешав порошок с разными ингредиентами, или применять в качестве эфирного масла.

Для приготовления пасты нужно смешать 2 ст. л. порошка с молоком и наносить на кожу в виде маски. Можно добавить шафран и использовать в качестве скраба. Наносить средство на кожу на 15 минут, а затем смыть. Можно в воду для купания в ванне добавлять масло сандала. Это позволит расслабиться.

Папайя

Это отличный летний фрукт и замечательное очищающее средство для кожных покровов. Флавоноиды, содержащиеся в составе папайи, способствуют выработке коллагена, а также помогают сохранить кожу красивой и эластичной.

Мякоть папайи помогает удалить загар с кожи. Кроме того, это средство позволяет уменьшить пятна и пигментацию кожных покровов.

Папайю можно использовать в качестве маски для лица. Нужно размять несколько кусочков мякоти в кашицу и нанести ее в качестве маски на лицо. Смыть через 15-20 минут. Для усиления эффекта этого натурального косметического средства можно смешать папайю вместе с медом и соком лимона. Это средство помогает убрать ороговевшие частички кожи.

Алоэ вера

Это чудодейственное растение, которое является одним из лучших средств для ухода за кожными покровами. Оно содержит гель, который богат витаминами и водой, поэтому способствует питанию и увлажнению кожи.

Кроме того, алоэ содержит особые гормоны, обладающие противовоспалительными свойствами. Гель способствует устранению прыщей, солнечных ожогов и экземы.

Нужно использовать гель алоэ в качестве маски для лица, смешав его с соком лимона, медом или кокосовым маслом. Оставить маску на коже на 10-15 минут, смыть.

Картофель

Это лучший натуральный ингредиент для удаления загара летом. Овощ способствует осветлению кожных покровов. Картофель содержит важные витамины и минералы. Картофельные маски для лица помогают поддерживать кожу чистой и здоровой.

Нарезать картофель ломтиками и поместить в холодильник. Нанести ломтики на кожные покровы, чтобы убрать загар. Также можно сделать кашицу из натертого картофеля и воды на 10 минут.

Очень хорошим скрабом является смесь из 2 ст. л. мякоти картофеля и такого же количества овсянки. Нанести на лицо маску на 15 минут. Это позволит удалить масло и все имеющиеся загрязнения.

Убрать прыщи и темные точки поможет маска, приготовленная из 2 ст. л. мякоти картофеля, 2 ст. л. томатного или лимонного сока, а также 1 ст. л. меда. Оставить на 10-15 минут на коже.

Банан

Этот фрукт богат калием и витаминами. Он способствует увлажнению кожных покровов. Банан помогает смягчить кожу и повышает ее эластичность. Нужно размять несколько кусочков банана в пюре и смешать его с молоком, медом или маслом оливы. Перед нанесением маски умыться теплой водой.

После нанесения потереть кожу круговыми движениями в течение 10 минут, а затем смыть теплой водой. Также можно приготовить маску из бананового пюре, сока лимона и масла оливы.

Арбуз

Этот фрукт богат ликопином, витамином С и другими полезными антиоксидантами. Арбуз на 92% состоит из воды, что делает его натуральным увлажняющим средством. Кроме того, он помогает убрать пигментные пятна и загар.

Для приготовления маски нужно смешать мякоть арбуза с 2 ст. л. йогурта, размешать и нанести на лицо и область шеи на 15 минут.

Чтобы успокоить воспаленную кожу после загара, нужно смешать 2 ст. л. меда и арбузного пюре, нанести на 15 минут на лицо и шею, а затем смыть.

Огурец

Этот овощ состоит на 96% из воды, а также в нем содержатся витамины и минералы. Огурец способствует увлажнению кожи и улучшает ее состояние.

Для приготовления тоника нужно смешать мякоть с розовой водой и поместить все это в емкость с пульверизатором. Распылять спрей на очищенные кожные покровы. Это средство хорошо освежает в жару.

Чтобы убрать темные круги под глазами, нужно ежедневно на протяжении 2 недель прикладывать ломтики огурца на глаза и держать по 15 минут.