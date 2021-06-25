 

Настя Ивлеева, Элджей, Мария Миногарова, Даня Милохин и другие на премьере фильма в Москве

25.06.2021, 18:12, Разное
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В четверг, 24 июня, в столичном кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера первого документального фильма Насти Ивлеевой “Блогеры и дороги”, который был снят в формате travel-влога по российской глубинке. Премьерный показ картины, в которой снялись помимо самой блогерши Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Сергей Чертков, Юлия Гаврилина и Виталий Видякин, посетили Мария Миногарова, певица Сюзанна, Саша Спилберг, Самира Мустафаева, Надежда Сысоева, Катя Адушкина, Алексей Жидковский, Рита Дакота с бойфрендом и другие.

Мария МиногароваНастя Ивлеева

В зале кинотеатра был замечен также рэпер Элджей – 26-летний артист не вышел на красную дорожку, но не смог пропустить премьеру дебютной киноработы своей жены. Напомним, о разладе в отношениях Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) и Насти Ивлеевой говорят уже не один месяц. По сообщениям разных СМИ и Telegram-каналов, супруги уже якобы не живут вместе и каждый из них занимается своими проектами. Однако на премии телеканала МУЗ-ТВ в начале июня и накануне они вышли в свет как ни в чем не бывало. Вчера Элджей прибыл в кинотеатр с букетом цветов и вдали от камер поздравил жену с премьерой, правда, весь остальной вечер они провели отдельно друг от друга. К тому же на безымянных пальцах обоих не было обручальных колец.

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Публикация от サヨナラウニヴェルス™ (@sayonarauniverse)

Рита Дакота и Федор БелогайСамира МустафаеваАлексей ЖидковскийКатя АдушкинаСаша СпилбергСюзанна ВарнинаЭльдар ДжараховДаня Милохин и Эльдар ДжараховDream Team HouseHype House



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