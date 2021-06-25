 

Samsung ограничит географию распространения Galaxy S21 FE

25.06.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дефицит процессоров на мировом рынке вынуждает ограничить географию продаж смартфонов Galaxy S21 FE. Временно Samsung сосредоточится только на топовых рынках, официально сообщили представители компании.

Впрочем, указанная версия устройства вообще еще не поступила в продажу. Начало поставок было намечено на август текущего года. Но, судя по всему, теперь все это будет перенесено уже на осень.

Напомним, что из-за коронавирусного вируса на мировом рынке сначала возник дефицит материалов для ИТ-промышленности. Затем он обернулся глобальным дефицитом процессоров. И теперь мы видим, как один за другим срываются планы по выпуску новых мобильных устройство и другой электроники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Суд разрешил ГБР заочно расследовать действия экс-главы МВД Украины Захарченко во время Майдана

22.08 / Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

16.10 / Макрон вводит комендантский час и отменяет ночную жизнь в Париже

09.03 / Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее увеличилось до 98

02.01 / Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19

04.09 / Ефремов выступил в суде с последним словом: 11 лет – очень кровожадно. Это смертный приговор

15.06 / “Приводит к субъективности оценки”. Новшество ВНО 2021 привело к скандалу

08.04 / Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

30.06 / Трамп и Елизавета II подтвердили особые отношения двух стран

12.07 / Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика