Samsung ограничит географию распространения Galaxy S21 FE

Дефицит процессоров на мировом рынке вынуждает ограничить географию продаж смартфонов Galaxy S21 FE. Временно Samsung сосредоточится только на топовых рынках, официально сообщили представители компании.

Впрочем, указанная версия устройства вообще еще не поступила в продажу. Начало поставок было намечено на август текущего года. Но, судя по всему, теперь все это будет перенесено уже на осень.

Напомним, что из-за коронавирусного вируса на мировом рынке сначала возник дефицит материалов для ИТ-промышленности. Затем он обернулся глобальным дефицитом процессоров. И теперь мы видим, как один за другим срываются планы по выпуску новых мобильных устройство и другой электроники.