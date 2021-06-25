Эксперты рассказали, как при помощи смартфонов хакеры могут взламывать банкоматы

Один из экспертов по кибербезопасности сообщает, что так называемые баги NFC ставят под угрозу сохранность средств, хранящихся в банкоматах и POS-терминалах.

Оказывается, чтобы взломать банкомат, больше не нужно устанавливать взрывчатку или долгое время стучать по клавишам, подсматривать ПИН-коды и пр. Достаточно просто провести смартфоном перед этой тубой…

Проблема в ненадежности технологий бесконтактной идентификации, отмечает эксперт. Уязвимость настолько велика, что ставит под угрозу всю сложившуюся платежную систему. Нужно срочно реагировать и решать проблему, пока хакеры не начали ее массово использовать для кражи денег. В противном случае будет трудно предсказать масштаб будущих проблем.