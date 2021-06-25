 

Медики назвали топ-4 продуктов, снижающих холестерин

25.06.2021, 17:58, Разное
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Когда человек неправильно питается, в кровеносных сосудах отлаживаются вредные вещества, что может привести к инсульту и сердечному приступу. Медики назвали топ-4 продуктов, снижающих повышенный уровень холестерина.
Для снижения «плохого» холестерина нутрициологи рекомендуют соблюдать сбалансированную диету и ограничить употребление мяса, а также трансжиров, пальмового и кокосового масел. Возглавляет рейтинг антихолестериновых продуктов авокадо – экзотический фрукт из семейства лавровых. Его плоды почти на треть состоят из ненасыщенных жирных кислот, которые легко усваиваются и благотворно влияют на организм, что помогает снизить уровень вредного холестерина. Авокадо богат витаминами A, B, C и Е, а также минеральными веществами, в числе которых калий, кальций и железо.

На втором месте находится оливковое масло первого отжима, которое благотворно влияет на весь организм в целом, включая поддержку мозговой деятельности, памяти, пищеварения, улучшает состояние костей, кожи и волос, стабилизирует обмен веществ и не допускает образования бляшек в кровеносных сосудах. Научно доказано, что диета, богатая оливковым маслом с добавлением фруктов, овощей, бобовых и зерновых, эффективна в рационе сердечников, гипертоников и диабетиков. Это помогает снизить вредный холестерин, одновременно улучшая концентрацию сахара в крови и стабилизируя артериальное давление.

Семена тыквы и жирная рыба замыкают четверку антихолестериновых продуктов. Тыквенные семечки богаты магнием, омега-3 и омега-6 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой. Их употребление поможет не только снизить уровень «плохого» холестерина, но и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и печени. Жирная морская рыба (сёмга, сельдь, тунец, лосось) приносит максимальную пользу для здоровья. За счёт обилия омега-3 уменьшаются воспалительные процессы в организме и суставах, не допускается повреждение кровеносных сосудов, нормализуются холестерин и артериальное давление, а также укрепляется иммунная система.

Источник: ufacitynews.ru



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