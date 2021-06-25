Принц Гарри вернулся в Великобританию

После приземления самолета в лондонском аэропорту Хитроу принца Гарри в сопровождении кортежа увезли в отель, где он в течение пяти дней будет находиться в изоляции, чтобы 1 июля иметь возможность посетить церемонию открытия памятника своей матери, принцессе Диане.

Принц Гарри прилетел в Великобританию без жены, герцогини Сассекской Меган и детей. Это второй его визит в этом году на родину – в апреле он прилетал на похороны деда, принца Филиппа.

Ожидается, что во время открытия памятника при содействии герцогини Кембриджской Кэтрин принцу Гарри удастся наладить отношения со страшим братом принцем Уильямом, которые разладились после серии скандальных интервью американским СМИ.

Контекст:

1 июня, в день открытия памятника, матери принца Уильяма и принца Гарри, покойной принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Над статуей с 2017 года работал скульптор Ен Ренко-Бродли. Ожидается, что ее установят на территории Кенсингтонского дворца.

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