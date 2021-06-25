“Кать, слабо в тралике раздеться?” В Ровно девушка разделась в троллейбусе, кондуктор отругала ее за отсутствие маски. Видео

На видео девушка за кадром говорит подруге: “Кать, а слабо в тралике раздеться?”. Так в ответ заявляет, что “не, не слабо”, и снимает с себя платье, после чего по просьбе “оператора” дефилирует по троллейбусу.

На яркую пассажирку обратила внимание кондуктор – но ее возмутило не отсутствие одежды, а отсутствие защитной маски. “Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надела бегом! Что ты крутишься?” – спросила она.

Девушка на это никак не отреагировала, поэтому кондуктор пригрозила высадить ее. “Высадим за бл…дство! Маски нет и надевать не хочет! Смотрите, красапета!”, – заявила она.

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