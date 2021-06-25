 

“Кать, слабо в тралике раздеться?” В Ровно девушка разделась в троллейбусе, кондуктор отругала ее за отсутствие маски. Видео

25.06.2021, 17:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео девушка за кадром говорит подруге: “Кать, а слабо в тралике раздеться?”. Так в ответ заявляет, что “не, не слабо”, и снимает с себя платье, после чего по просьбе “оператора” дефилирует по троллейбусу.

На яркую пассажирку обратила внимание кондуктор – но ее возмутило не отсутствие одежды, а отсутствие защитной маски. “Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надела бегом! Что ты крутишься?” – спросила она.

Девушка на это никак не отреагировала, поэтому кондуктор пригрозила высадить ее. “Высадим за бл…дство! Маски нет и надевать не хочет! Смотрите, красапета!”, – заявила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

23.07 / Назван диагноз захватчика заложника в Полтаве

16.12 / Группа “Бамбинтон” попала в ДТП из-за сильного гололеда

18.02 / Украина сделала все для эффективной вакцинации – Шмыгаль

04.08 / Лукашенко оценил предложения вернуться к конституции 1994 года

21.11 / Дело о “госперевороте” во время Революции достоинства. Юрчишин обратится в Офис генпрокурора и ГБР с заявлением на Кузьмина

19.11 / В США пандемия — нелёгкое время не только для взрослых, но и для детей

26.02 / Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси

29.06 / Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика