МИД Украины вызвал послов Франции и ФРГ из-за инициативы возобновления саммитов ЕС и РФ

“Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей”, – говорится в сообщении.

В свою очередь послы Франции и ФРГ заявили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня, которая в конечном итоге не была поддержана, подчеркнули в МИД Украины.

“Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением”, – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после аннексии Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.

23 июня СМИ сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи.

Меркель в итоге сообщила, что “будут разработаны форматы и условия переговоров ЕС с Россией, но не на уровне лидеров”. Сложившуюся ситуацию Bloomberg охарактеризовало как “редкое публичное поражение Меркель на ее последнем саммите ЕС в качестве канцлера”.

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