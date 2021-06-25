Боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат из противотанковой пушки – штаб ООС

Вооруженные формирования РФ три раза открыли огонь по украинским военным возле Марьинки и Красногоровки в первой половине дня 24 июня. Боевики выпустили 26 снарядов из противотанковой пушки МТ-12 калибра 100 мм, свидетельствуют данные штаба.

“Обстрел велся из оккупированного поселка шахты Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены территория и здание бывшей школы-интерната имени Макаренко”, – подчеркнули военные.

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Штаб не предоставил информации о пострадавших в результате обстрела.

В сообщении отмечается, что 23 июня российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки из минометов калибра 120 мм. Огонь вели с территории оккупированной Ясиноватой. Также боевики обстреливали 25 минут украинских военных минометами калибра 82 мм из населенного пункта Каштановое.

“Целью действий оккупантов является искусственное обострение обстановки вдоль линии разграничения на фоне распространения российскими пропагандистскими ресурсами нарративов об “агрессивном поведении Украины”, провоцирование ВСУ на ответный огонь с последующим обвинением украинской стороны в нарушении режима прекращения огня”, – заключил штаб.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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