Байден по ошибке приписал США войну с Ираном

Президент США Джо Байден сделал ошибку, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране.

«Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране… Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века», – цитирует РИА «Новости» президента.

Отметим, что США никогда не вторгались на территорию Ирана, в отличие от Афганистана и Ирака. Это не первая оговорка нынешнего президента – ранее, рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии.

Также президент США путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).