Устроивший с петербурженкой борьбу с ножом за мобильник получил срок

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Алексея Фомичева, напавшего с ножом на петербурженку в лифте в целью кражи телефона, и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что в марте 2020 года мужчина напал на 29-летнюю жительницу Петербурга, приставил к шее нож и потребовал отдать телефон. Жертва ответила отказом, после чего злоумышленник достал телефон сам. Девушка продолжила борьбу за смартфон даже после того, как получила удар ножом в бок, передает «Фонтанка».

«С целью пресечения противоправных действий подсудимого нанесла ему удар ногой в паховую область, отчего Фомичев нагнулся, вытащила из заднего кармана джинсовых брюк Фомичева принадлежащий ей мобильный телефон, оттолкнула последнего вглубь кабины лифта и проследовала к себе в квартиру», – рассказали в пресс-службе.

Фомичева признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и назначили ему восемь лет строгого режима, а также штраф пять тыс. рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшей.

Ранее мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал.