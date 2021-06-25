 

Балаковский завод спустил на воду головной гидрографический катер “Юрий Бабаев”

25.06.2021, 17:46, Разное
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В пятницу, 25 июня,
на территории Балаковского судостроительно-судоремонтного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду головного гидрографического катера “Юрий Бабаев” ледового класса Ice 3. Судно необходимо для обеспечения безопасности мореплавания по
Северному морскому пути (СМП) и развитию портовой инфраструктуры.

Катер “Юрий Бабаев” строится в рамках федерального проекта “Развитие Северного морского пути” по программе госкорпорации “Росатом” по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП “Гидрографическое предприятие”. К слову, программа предусматривает строительство пяти новых судов и модернизацию трех действующих до 2024 года

Строительство катера “Юрий Бабаев” будет продолжаться до конца 2021-го. Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре. Порт приписки – Архангельск.

“Для обеспечения круглогодичного плавания судов по Северному морскому пути требуется кратно нарастить объем промеров и специализированное гидрографическое судно “Юрий Бабаев” внесет свой весомый вклад в эту работу”, – отметил генеральный директор ФГУП “Гидрографическое предприятие” Александр Бенгерт.

ФГУП “Гидрографическое предприятие” осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов в акватории СМП, а также выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории СМП.



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