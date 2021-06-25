 

Мнение: Веселится и ликует весь негрод. Из серии НРКННЛ*.

25.06.2021, 17:40, Разное
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Незаконные рейвы продолжались в переполненном преступностью Вашингтон-сквер-парке прошлой ночью, поскольку нью-йоркские полицейские не смогли установить полночное время закрытия после кровавой давки на прошлой неделе.

Ревеллеры собрались вокруг громогласных звуковых систем для очередной ночи выпивки и курения марихуаны, несмотря на приказ полиции закрыть парк после того, как в пятницу вечером люди убегали от человека, который размахивал ножом и электрошокером.

В пятницу, вскоре после полуночи, началось столпотворение, когда 42-летний Джейсон МакДермотт достал нож и электрошокер. В хаосе была растоптана 43-летняя женщина, у которой открылось кровотечение из головы.

В течение всего июня, после ослабления ограничений Covid, Вашингтон Сквер Парк стал местом шумных ночных вечеринок, нелегальных боксерских матчей, поножовщины и приема наркотиков, к ярости обеспеченных жителей Гринвич Виллидж.

В воскресенье Макдермотт предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинению в угрозе, безрассудной опасности и применении оружия. Ему было разрешено выйти на свободу под надзором. Он утверждает, что действовал в целях самообороны.

Начиная с выходных в День поминовения, обычное закрытие парка в полночь было перенесено на 10 часов вечера, чтобы положить конец шумным ночным попойкам и вечеринкам и ограничить антисоциальное поведение.

Комендантский час привел к ожесточенным столкновениям с полицией и боям на улицах Гринвич-Виллидж, когда полицейские вытесняли людей из парка в 10 вечера.

В эти выходные от закрытия парка в 10 вечера отказались в пользу обычного запирания в полночь, которое, похоже, не соблюдается.

Вчера вечером из динамиков снова зазвучали танцевальные треки, и сотни людей собрались, чтобы повеселиться всю ночь напролет при знойной летней влажности. Полицейские были замечены припаркованными у культовой арки парка и не вмешивались в происходящее.

Исток.

* Ньюйоркские развлечения, о которых не напишут лёвики.

Источник: Достало



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