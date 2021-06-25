Мнение: Прибалтийцы брезгуют?

Лидеры пяти европейских стран отказались от участия в саммите глав Евросоюза с участием президента России Владимиром Путиным.

Понимаю премьер-министр Нидерландов Марка Рютт, отказавшегося участвовать в саммите из-за процесса по делу о крушении в 2014 году на Донбассе пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Могу понять и отказ Польши. После катастрофы самолета, произошедшей 10 апреля 2010 года под Смоленском, когда погибла половина правящей элиты страны во главе с президентом Лехом Качиньским, поляки еще долго будут с подозрением, тревогой и недоверием относиться и к России, и к Путину.

Но вот отказ от саммита глав Литвы, Латвии и Эстонии удивил. Они-то почему не хотят встречаться с Путиным?

Президент Литвы Гитанас Науседа, коненчо, обьяснил, мол, идея саммита напоминает ему «попытку привлечь медведя, чтобы обезопасить банку с медом». Но объяснение – так себе. Канцлер Германии Ангеле Меркель предложила провести саммит ЕС с участием Путина не для того, чтобы решить вопрос охраны «бочки меда». Меркель поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц. А вот главы прибалтийских государств встречаться с Путиным отказались. Может просто брезгуют? Или опасаются, что Путин и загипнотизирует?

Пресс-секретарь президента России уже высказал сожаление, что саммит с участием Путина не состоится: «К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь идет в основном о так называемых младоевропейцах, это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю, мы сожалеем в этой связи", – заявил Дмитрий Песков и подчеркнул, что что «это те самые страны, которые чаще всего говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы для них со стороны Российской Федерации».

Фотография отсюда

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