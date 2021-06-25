Трендовая летняя стрижка, которая подходит под любой тип лица: фото

Боб до ключиц, также известный как каре до ключиц, – идеальная стрижка. Она не слишком длинная и не слишком короткая, идеально подходящая для создания стильного образа этим летом. Боб – довольно популярная стрижка у знаменитостей и парикмахеров. Он создает непринужденную атмосферу, а также хорошо смотрится на всех типах лица. Для вас мы создали специальную подборку со стильными и актуальными вариантами этой летней стрижки, которая выглядит очень мило и игриво.

Что сделать до визита к парикмахеру

Прежде всего, проведите свое исследование. Не поленитесь провести несколько дней и ночей в Instagram и Pinterest, чтобы найти именно тот стиль, который вам нужен. Показ эталонного изображения всегда помогает стилисту понять, что вы хотите.

Попросите обрамить лицо длинными прядями, которые придадут ему более мягкий вид. Обязательно укажите длину, потому что никто не любит случайную стрижку. Концы ваших волос должны находится на уровне ключиц, а если вы хотите еще немного поэкспериментировать, вы всегда можете попросить асимметричный перед.

Идеи для создания стрижки

Сильная летняя жара вернулась, и нам пора снова подстригать волосы. Если вы давно не обновляли свой образ, то самое время посетить любимого парикмахера. Вы обязательно должны попробовать боб длиной до ключиц. Он отличается своей универсальностью и способностью соответствовать любому стилю одежды. Мы предлагаем вам несколько идей с этой стрижкой, которые вы можете использовать для следующего визита в парикмахерскую.

Острый боб, как на фото ниже, идеально подходит для всех девушек с естественно прямыми волосами, а косой пробор подчеркивает черты лица. Пряди, обрамляющие лицо, придают более четкий вид и могут быть легко стилизованы. Будьте готовы покорить мир с этим сложным острым бобом.

Волнистый боб поможет вам быстрее окунуться в атмосферу лета. Он прост в уходе и при этом выглядит легко и непринужденно, будто вы только что вернулись с пляжного отдыха. Легкая челка может добавить объема и подчеркнуть естественные волны. Лучше всего с таким каре будет смотреться челка-шторка.

Примеры знаменитостей

Дженнифер Лопес всегда выглядит стильно и молодо, так что по ней и не скажешь, что ей уже больше 50 лет. Певица часто носила стрижку боб до ключиц, создавая при этом эффект мокрых волос. Мокрый боб, как у Джей Ло, выглядит неаккуратно, но в то же время гламурно. Это определенно интересный способ укладки данной стрижки.

Актриса Бри Ларсон – королева асимметричного боба длиной до ключиц. Вы тоже можете взять себе в пример ее стиль, ведь асимметричные концы придают любому каре нотки изящности.

Лили Коллинз – пример элегантности и стиля. Превратите свои шикарные кудри в гламурный боб. Такая прическа напоминает старый голливудский стиль. Она станет идеальным вариантом для любого торжественного мероприятия.

Боб до ключиц отличается идеальной средней длиной, которая прекрасно подойдет для рок-н-ролла этим летом и создания особенного атмосферного образа. Главное достоинство такого каре в том, что оно хорошо смотрится на всех типах лица. Поэтому его можно смело делать любой девушке, которой пришлась по душе эта стрижка.