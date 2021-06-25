Лев попытается вызвать у вас ревность: что делают разные знаки зодиака, чтобы восстановить отношения с бывшими

Одни люди способны разорвать любые связи, расстаться и не смотреть назад. Но другие не могут не вспоминать о своих бывших вторых половинках и мечтают вернуть отношения. Они склонны быстро прощать все обиды и не прочь восстановить старые связи, так как все еще испытывают любовь и привязанность. На самом деле все представители зодиакального мира иногда задумываются о возобновлении отношений, но свое поведение они проявляют по-разному.

В данной статье мы расскажем, как ведут себя разные знаки зодиака, чтобы вернуть свою вторую половинку.

1. Овен

Овны – это импульсивные личности. Они привыкли сначала действовать, и лишь потом задумываются о последствиях. Обычно Овны стремительно разрывают отношения, находясь под влиянием эмоций. Однако позже они могут пожалеть о разлуке. В таком случае Овен признается вам, что поступил неразумно.

2. Телец

Тельцы очень привязываются к своему партнеру и им крайне тяжело решиться на такой шаг, как расставание. Если человек все же это сделал, то в ближайшее время будет чувствовать себя весьма подавленным. Чтобы вернуться назад, он будет напоминать вам о том, как вы были счастливы в прошлом.

3. Близнецы

Когда Близнецы переживают разрыв со своим партнером, они стараются найти новое занятие и увлечение, чтобы избавиться от грустных мыслей. Если Близнецы захотят вернуться, они начнут активно оказывать вам знаки внимания.

4. Рак

Раки – это эмоциональные и чувствительные личности. Неудивительно, если такой человек заблокировал вас во всех социальных сетях после расставания, так как для ранимого Рака это все очень серьезно. Если Рак не сможет забыть о вас, он разблокирует вашу страничку и постепенно войдет в контакт.

5. Лев

У представителей этого знака слишком много гордости, чтобы просто вернуться. Однако у Льва все еще могут быть чувства. Ему не хочется, чтобы у вас были отношения с кем-либо. Он не будет приходить и умолять вернуться. Лев поступит иначе: он попытается вызвать у вас ревность в надежде, что вы сами попросите у него второй шанс.

6. Дева

Из всех жизненных ситуаций, включая отношения, представители этого мудрого знака пытаются извлечь полезные уроки. Девы склонны все анализировать и размышляют о том, как исправить положение. Если Дева изъявит желание возобновить отношения, она будет стараться выглядеть на все сто процентов и совершенно “случайно” приходить в те места, где находитесь вы.

7. Весы

Как правило, Весы расстаются мирно и даже предлагают своему партнеру остаться друзьями. Если представитель этого знака снова захочет вернуть отношения, он будет искать с вами встреч и делать небольшие попытки для воссоединения.

8. Скорпион

Если Скорпион до сих пор к вам неравнодушен, он не будет сидеть и ждать. Представитель этого знака сразу заявит о себе, если захочет вернуть своего партнера. Он будет ухаживать за собой, красиво одеваться и сделает все, чтобы снова завоевать вас.

9. Стрелец

Как правило, при расставании Стрельцы кажутся слишком спокойными и даже безразличными, и чаще всего это правда. Если Стрелец захочет возобновить отношения, он позовет вас на встречу и обсудит все детали совместной личной жизни.

10. Козерог

Козероги могут смириться с разлукой, но это не значит, что они не будут пытаться вернуть вас, если чувства до сих пор не угасли. Представители этого знака прямолинейны. Они, скорее всего, сразу спросят, можно ли рассчитывать на второй шанс.

11. Водолей

Водолеи – не из тех знаков зодиака, которые сильно переживает разлуку. Но чуть позже их могут начать терзать сомнения. Не удивляйтесь, если Водолей неожиданно появится в вашей жизни, причем так незаметно, будто он вовсе и не уходил.

12. Рыбы

Представители этого знака склонны романтизировать отношения, даже если на самом деле все было не очень хорошо. Если Рыбы захотят вернуть вашу любовь, они будут часто напоминать о каких-либо романтических историях, произошедших между вами.