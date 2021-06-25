Свободу диктанту!

Акция «Тотальный диктант» лишилась президентского гранта на 2022 год. Комментирует Дмитрий Быков.

Петр Саруханов / «Новая»

Ну и слава богу, ура, товарищи! Еще раньше от сотрудничества с ними отказалось, простите за тавтологию, «Россотрудничество» с Примаковым-внуком во главе. Им, вишь ты, не понравилось, что у диктанта этого года автор — Глуховский. Надо было, наверное, другой текст брать. Вот этот, самый обсуждаемый в интернете, про ридненькую Кубань: «К закату из-под подсолнухов выстреливает на трассу заблукавший дурила заяц — встанет навытяжку перед фарами, только успеешь затормозить, а он плюхает замертво: разрыв сердца; и лежит его бурая тушка у патлатых рядов клубничного поля, куда он, дурошлеп, не донесся, где разбросаны на сухой земле тысячи окровавленных голых сердец, слаще которых в мире нет ничего, даже первого поцелуя».

Вот это было бы да. А текст Глуховского, совершенно нейтральный, про Балтийское море и лекарство от смерти, — уже никак.

Это говорит по крайней мере о двух прекрасных вещах. Во-первых, денег у них осталось в обрез, поддерживать теперь будут не просто лоялистов, а оголтелых роялистов, личных любимцев, страстных пропагандистов.

Всех, кто позволяет себе хотя бы минимальные отклонения — типа приглашать авторами тех, кто интересно пишет, а не только тех, кого считают патриотами, — отныне похерят, то есть в буквальном смысле вычеркнут из списков приоритетной помощи. Ну а во-вторых, не случится то, чего я боялся и о чем писал три года назад в той же «Новой газете»: тотальный диктант не удастся огосударствить. А риск был. Очень уж они любят присваивать и возглавлять низовые инициативы вроде «Бессмертного полка», придуманного томским телеканалом ТВ-2.

Между нами говоря, «Тотальный диктант», который в этом году писали почти 700 тысяч человек в 123 странах, не нуждается ни в каком государственном финансировании. По совести говоря, государственное финансирование — это по нынешним временам фу. Это типа клейма, и за это непременно потребуют ответа: дескать, вы у нас берете и нас же подкусываете. Допускаю, что без госфинансирования сегодня не выживет репертуарный театр и не снимется кино (последнее, впрочем, научились делать вовсе уж на медные гроши, как якутскую новую волну), но для «Тотального диктанта» изначально не были запланированы никакие роскошества. Собрать желающих в университетских аудиториях не проблема. Откажет университетское начальство — не драма, в доме культуры соберемся и напишем. В общаге. На частной квартире. Под открытым небом. На заборе, на асфальте мелом будем писать тотальный диктант, чтобы все видели: уже и русский язык не с ними. Они хотят, чтобы этот язык их только облизывал. Они хотят приватизировать его. Но мы в ответ показываем им именно его — свой великий, могучий, правдивый и свободный.

Пригласить писателя лично продиктовать текст на новосибирскую площадку — это не такие уж гигантские деньги, можно скинуться. Устроить чаепитие после диктанта вообще не проблема, сами напечем чего-нибудь домашнего.

Перестанут упоминать диктант на государственных телеканалах? Скажите спасибо, друзья, в следующий раз к вам придут не семьсот тысяч, а полтора миллиона. Всех их можно сразу же объявлять «иноагентами» — они и есть русское будущее.

А диктант нужно переименовать в «свободный» — свободный прежде всего от их липкой, корыстной помощи, от их бездарных и фальшивых авторов, от их зловонной и преступной пропаганды.

Мои персональные поздравления директору фонда «Тотальный диктант» Ольге Ребковец. Олька, говорил я тебе, что вам не нужно государственное участие? Видишь, теперь это и до государства дошло!

А они пусть пишут собственный диктант и называют его тотальным. По правде сказать, мне никогда не нравилось это слово. У них там будет высокий процент пятерок, в словах «диктатура», «дура» и «ура» ошибку сделать невозможно.

Дмитрий Быков

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