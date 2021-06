Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась вокальными успехами внучки Алисы

Алиса Юнусова, 7-летняя дочь рэпера Тимати и его бывшей возлюбленной Алены Шишковой, учится в школе, а в свободное время занимается спортом, актерским мастерством, балетом и даже вокалом. Ее бабушка, мама рэпера Симона Юнусова фиксирует успехи любимой внучки и активно публикует ее фото и видео у себя в Instagram. Сегодня Симона выложила видео, на котором Алиса выступила на концерте, организованном ее педагогом по вокалу еще в мае. Девочка в брючном костюме и шляпе исполнила Go Down Moses (Let My People Go), версия которой в исполнении Луи Армстронга стала классикой джаза.

Папа рассказал мне историю возникновения узнаваемого хриплого голоса Армстронга. Говорят, что у трубача должен был состояться концерт, где он иногда пел, но Луис сильно простудился и охрип. Люди уже ждали и об отмене не могло быть речи, тогда музыкант принял решение петь так. Его хриплый голос произвёл фурор и ошеломительный успех! Почему мы выбрали эту песню? Просто потому что она очень понравилась Алисе! – написала Симона под видео. За несколько часов видео с вокальным номером Алисы Юнусовой собрало сотни тысяч просмотров и десятки одобрительных комментариев – пользователи сети отметили голос и старания дочки Тимати.

Напомним, что у Тимати двое детей. Помимо 7-летней дочери Алисы у певца подрастает сын Ратмир, которому этой осенью исполнится два года. С мамой Алисы Аленой Шишковой рэпер разошелся вскоре после рождения дочки. В 2015 году начал встречаться с Анастасией Решетовой, которая в 2019-м родила ему сына. В сентябре прошлого года пара объявила о расставании, причины которого Решетова озвучила лишь недавно.

Дети Тимати – Алиса и Ратмир Юнусовы

Тимати с мамой Симоной