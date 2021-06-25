На российском рынке представлен новый смартфон Vivo V21e

Компания-производитель электроники Vivo официально представила на российском рынке новую модель смартфона V21e. Он весит 171 грамм. А оформление можно выбрать. Доступны варианты: «алмазная мозаика» и «черный антрацит».

Размер экрана у данного гаджета составляет 6,44 дюйма. На нем отображается картинка с разрешением 2400 на 1080 пикселей, так как соотношение сторон составляет 20 к 9.

Главный датчик основной камеры позволяет вести съемку в качестве 64 Мп, а селфи-камера обеспечивает 344 Мп, что необычно много для устройств данного класса. В основу конструкции положен процессор Snapdragon 720G. Объем жесткого диска составляет всего 128 Гб. Оперативная – 8 Гб.