 

Всего за одну минуту удалось продать смартфонов Honor 50 на 77 млн долларов

25.06.2021, 17:10, Новости дня
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Китайские СМИ распространили сенсационное сообщение о необычной популярности новых смартфонов серии Honor 50. Открытые онлайн продажи двух версий – 50 и 50 Pro – дали возможность получить полмиллиарда юаней всего-то за одну минуту!

Затем доступные для продажи в этот день гаджеты просто закончились на складе, сообщают источники. Полученный доход равен 77 миллионам американских долларов.

Это очередной рыночный рекорд, отмечают эксперты. Напомним, что данные гаджеты относятся к высокому классу мобильных устройств, созданных на платформе Qualcomm Snapdragon 778G. Напомним также, что в смартфонах установлены экраны 6,57 дюйма с частотой обновления кадров 120 Гц, что на сегодня является максимально возможным показателем.



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