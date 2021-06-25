Всего за одну минуту удалось продать смартфонов Honor 50 на 77 млн долларов

Китайские СМИ распространили сенсационное сообщение о необычной популярности новых смартфонов серии Honor 50. Открытые онлайн продажи двух версий – 50 и 50 Pro – дали возможность получить полмиллиарда юаней всего-то за одну минуту!

Затем доступные для продажи в этот день гаджеты просто закончились на складе, сообщают источники. Полученный доход равен 77 миллионам американских долларов.

Это очередной рыночный рекорд, отмечают эксперты. Напомним, что данные гаджеты относятся к высокому классу мобильных устройств, созданных на платформе Qualcomm Snapdragon 778G. Напомним также, что в смартфонах установлены экраны 6,57 дюйма с частотой обновления кадров 120 Гц, что на сегодня является максимально возможным показателем.