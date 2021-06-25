В России объявили о возможности прививать беременных от COVID-19 вакциной «Спутник V»



1

минута

По словам главы Минздрава, это решение было принято после получения положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных в ходе клинических испытаний.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в РФ число заразившихся коронавирусом беременных женщин приблизилось к 10 тысячам, зафиксированы случаи тяжелого течения.

Согласно данным глобального обзора исследований, проведенного под эгидой ВОЗ, на сегодняшний день у каждой десятой беременной или недавно родившей женщины диагностируется COVID-19. За наблюдательный период в исследованиях во всем мире зарегистрировано 339 смертельных случаев от разных причин у беременных женщин с подтвержденным COVID-19. У будущих матерей с коронавирусной инфекцией чаще наступают преждевременные роды, а их детей помещают в неонатальные отделения.

Авторы обзора выделили ключевые факторы осложнений из-за COVID-19 у беременных: лишний вес, сопутствующие хронические заболевания, в первую очередь гипертония и диабет, а также расовую принадлежность — темнокожие и цветные женщины больше подвержены тяжелому течению.

В таких странах, как США, Великобритания, Израиль и Бельгия, беременные женщины имеют приоритетное право на вакцинацию. Израильское исследование показало, что будущие матери могут передавать нейтрализующие антитела своим детям.