Исследование: Бобовые культуры могут продлить жизнь

Зарубежные учёные в ходе комплексного исследования доказали, что правильный выбор продуктов защитит человека от серьёзных заболеваний. Более того, один диетический элемент может продлить жизнь – это бобовые культуры.

Нутрициологи не перестают говорить о том, что сбалансированная диета – один из главных аспектов здоровой и долгой жизни. В комплексном исследовании с участием более 2000 добровольцев из 6 стран мира, инициированном Союзом диетологов и Всемирной организацией здравоохранения, было выявлено, что бобовые способствуют долголетию. По результатам проекта зафиксировано: каждые 20 граммов суточного потребления бобов, гороха и чечевицы снижают преждевременную смертность на 8 процентов.

Стоит отметить, бобовые культуры за счёт обилия фолиевой кислоты, калия, железа, магния, полезных жиров и растворимой, нерастворимой клетчатки укрепляют организм в целом и продлевают молодость. Бобы, горох и чечевица – это хороший источник натурального белка, поэтому могут идеально заменить мясо, в котором немало холестерина и жира.

Употребление бобовых культур нормализует уровень холестерина в крови, триглицеридов, а также снижает артериальное давление. Эти продукты рекомендованы медиками в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, артрита и остеопороза.

Источник: ufatime.ru