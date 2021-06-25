 

Исследование: Бобовые культуры могут продлить жизнь

25.06.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные учёные в ходе комплексного исследования доказали, что правильный выбор продуктов защитит человека от серьёзных заболеваний. Более того, один диетический элемент может продлить жизнь – это бобовые культуры.
Нутрициологи не перестают говорить о том, что сбалансированная диета – один из главных аспектов здоровой и долгой жизни. В комплексном исследовании с участием более 2000 добровольцев из 6 стран мира, инициированном Союзом диетологов и Всемирной организацией здравоохранения, было выявлено, что бобовые способствуют долголетию. По результатам проекта зафиксировано: каждые 20 граммов суточного потребления бобов, гороха и чечевицы снижают преждевременную смертность на 8 процентов.

Стоит отметить, бобовые культуры за счёт обилия фолиевой кислоты, калия, железа, магния, полезных жиров и растворимой, нерастворимой клетчатки укрепляют организм в целом и продлевают молодость. Бобы, горох и чечевица – это хороший источник натурального белка, поэтому могут идеально заменить мясо, в котором немало холестерина и жира.

Употребление бобовых культур нормализует уровень холестерина в крови, триглицеридов, а также снижает артериальное давление. Эти продукты рекомендованы медиками в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, артрита и остеопороза.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / iPhone 13 Pro Max приписывают «звериную» автономность, но только в режиме 60 Гц

27.03 / Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

29.10 / “Узнать просто невозможно”: 78-летнюю Веру Алентову без очков запечатлели на “чеcтном” фото

18.02 / Представитель «Альтернативы для Германии» похвалил Соловьева за объективную оценку Гитлера

15.11 / Эксперты оценили перспективы ГТС Украины без российского газа

24.09 / Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

02.09 / Принц Греции и Дании Филипп помолвлен со своей возлюбленной

22.04 / Доктор Евгений Комаровский рассказал об уникальности мутаций коронавируса

11.01 / Умерев на 30 минут, женщина увидела «духов», предсказавших смерть ее сына

18.05 / В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика