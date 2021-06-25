В ЕВА заявили, что налоговый законопроект №5600 принимать нельзя и необходим компромиссный вариант изменений

“Законопроект не направлен на развитие экономики и улучшение бизнес-климата в Украине. Скорее, законопроект способствует усилению фискального давления на добросовестный бизнес и создает почву для произвола налоговых органов”, – сказано на сайте ЕВА.

В организации подчеркнули, что инициаторы не вели диалог с бизнесом, когда разрабатывали документ, а замечания игнорировали.

“Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию”, – сообщили авторы обращения.

В ассоциации призвали Раду не голосовать за документ в первом чтении и подготовить другой, при участии представителей бизнеса.

“Призываем выработать компромиссный вариант изменений, который не допускал бы увеличение административного давления на бизнес и не создавал бы почву для произвола контролирующих органов. В условиях сокращения прямых иностранных инвестиций ставить под угрозу работу бизнеса, который еще работает в Украине, является крайне опасным и необдуманным решением”, – резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

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