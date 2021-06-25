Зеленский говорит, что на равных общается с Меркель и Макроном

Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что Зеленский “достаточно резко высказался о положении вещей сейчас” и из-за этого может испортить отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Мне кажется, что я высказываюсь как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любого государства к Украине как к стране второго, третьего или и еще какого-то мира – несправедливо. Мы сами зашли в эту парадигмы, скажем так, нас пригласили в этот коридор, а мы из него не можем выйти. Я считаю, что резкостью – а она правдива, это не игра какая-то, – мы возвращаем субъектность нашей страны”, – ответил Зеленский.

Контекст:

Зеленский говорил 20 мая на пресс-конференции, что ощущает поддержку Макрона и Меркель, но считает, что они в последнее время ослабили свои позиции по отношению к РФ в нормандском формате.

В конце мая вышло интервью президента Украины, котором он заявил, что ожидал большего от Меркель.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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