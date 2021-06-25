“Люди все в ах…е”. Во Львове поезд отправился раньше графика, пассажиры остались на остановке без вещей

“Во Львове сначала объявили о продленной стоянке поезда 749, но потом поезд отправился вовремя. Должен был ждать прицепные вагоны из Вены, но все переигралось. Пассажиры не знают, что делать”, – написал он.

Журналист прикрепил к своему посту скриншот пассажирки поезда по имени Екатерина Сметанюк.

“Перед прибытием на остановку во Львове проводник прошелся по всем купе и объявил остановку “минимум на час” в связи с опозданием прицепного вагона. Сказал: “Идите, гуляйте”. Перед тем, как выйти, я подошла и уточнила информацию два раза. Сказал – точно”, – пояснила ситуацию Сметанюк.

https://www.facebook.com/sasko.laps/posts/10209013277566270

Журналист в комментарии к посту продолжил публиковать информацию от пассажирки поезда.

“Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному вокзала. Там под дверьми уже была толпа… Люди приходили, все в ах…е. Дежурная договорилась с Киевом, чтобы там забрали наши вещи. Записали наши номера вагонов и места. И все! Ни телефонов, ни паспортных данных. То есть, приезжает поезд в Киев и подходите, люди, разбирайте вот это вот все”, – написала она.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209013278126284&set=p.10209013278126284&type=3

По ее словам, “Укрзалізниця” предложила пассажирам проехаться в кабине водителя другого поезда.

Об этом же случае сообщил в Facebook Артем Вовкобой.

“Пишут, что поезд 750 должен был ждать венский вагон во Львове из-за опоздания, но уехал раньше, не дождавшись анонсированного времени прибытия. Вещи пассажиров остались в поезде. Пассажирам говорят, что “может, оплатят проезд, если получится”, – отметил он.

Пользователь добавил, что в прошлом сталкивался с подобной проблемой.

“Уже сталкивался с ситуацией, когда из-за опоздания поезда устанавливали новое время прибытия и отправления, меняли его на табло львовского вокзала, но фактически он ехал раньше”, – рассказал мужчина.

Позже глава филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзалізниця” Александр Перцовский объяснил, почему произошла эта ситуация.

“Поезд “придержали”, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены. Из-за причин на стороне австрийской OBB (да-да, представьте, у австрийцев выполнения графиков далеки от идеальных, не одна УЗ во всем виновата). Возможности наверстать время в дороге, чтобы все прибыли затем в столицу плюс-минус вовремя – есть. Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Время задержки удалось сократить, объявление было, все сели и поехали, “потерялись” два пассажира-студенты. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд не может. Все вещи в целости и сохранности, связь с опоздавшими пассажирами есть, вещи передадут им, – пообещал Перцовский.

Инцидент произошел с пассажирским поездом № 750/749 сообщением “Киев – Ивано-Франковск”, уточнило агентство “РБК-Украина”.

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