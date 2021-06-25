 

Самолет, на котором летели беременная Осадчая с Горбуновым, попал под ураган. Видео

25.06.2021, 16:58, Новости дня
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“Сидим в самолете, приземлились во Львове. Нас сейчас так колбасит, потому что на улице страшный ураган. Шатает так, будто бы едем на автобусе по каким-то ямам. И это не смешно. Хорошо, что мы приземлились. Бывает и такое”, – прокомментировал Горбунов, снимая происходящее на видео. Супруга Горбунова во время съемки улыбалась и выглядела спокойной.

В комментарии к ролику ведущий поблагодарил пилота, сообщив, что посадка была непростой. 

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. Вскоре у пары родился сын Иван.

У Осадчей есть также старший сын Илья (2002). Его отец – украинский бизнесмен Олег Полищук.

В мае 2021 года в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что снова ждет ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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