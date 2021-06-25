 

Шойгу спрогнозировал долю современной боевой техники в ВС РФ к концу года

25.06.2021, 16:56, Новости дня
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Уже к концу года доля современных образцов боевой техники в Вооруженных силах РФ достигнет 71,6%, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%», – сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что «в рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники». По словам Шойгу, «реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооруженных сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%».

Министр также отметил, что особенностями работы в размещении государственного оборонного заказам в текущем году стало опережающее финансирование поставок вооружения и техники, а также поддержание их современности на уровне не ниже 2020 года.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель».



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