В Минобороны назвали инцидент с эсминцем пятном на истории британского флота

«Эпическое фиаско» провокации британского эсминца Defender в Черном море надолго останется пятном на репутации ВМС Великобритании, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», – цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, британский эсминец Defender – это жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота. «Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря – всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», – отметил Конашенков.

Он отметил, что Минобороны призывает «Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».

Также Конашенков отметил, что Пентагон не хочет признать очевидное, называя инцидент с эсминцем дезинформацией. «Неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя все дезинформацией», – сказал Конашенков.

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды РФ у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма.