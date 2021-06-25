 

В Брянске началось восстановление исторического русла реки Десны

25.06.2021, 16:56, Новости дня
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В Брянске в рамках нацпроекта «Экология» начались работы по восстановлению и очистке исторического русла реки Десны, работы займут несколько лет, в результате улучшатся условия проживания более 400 тыс. человек, сообщила замруководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Наталия Сологуб.

«Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» направлен прежде всего на их оздоровление, а в данном случае нам надо восстанавливать водный объект. Мы видим, в каком состоянии находится река Десна, и нам очень важно восстановить ее проточность, повысить качество воды, что улучшит условия проживания для жителей и возможности для отдыха туристов», – приводит ее слова ТАСС.

Как рассказали в Росводресурсах, в черте Брянска протекает 22 км реки Десны – левого и самого крупного притока Днепра. В ходе первого этапа работ до конца 2022 года предстоит привести в порядок 5,7 км реки. На отдельных участках река сильно заболочена, заросла водорослями, летом вода начинает сильно цвести, появляется гнилостный запах. На финансирование расчистки от донных отложений, извлечения затонувших деревьев и другого мусора в 2021 году Росводресурсы предусмотрели более 56 млн рублей.

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев добавил, что ««это восстановление исторической справедливости, дабы у нас Десна текла, как это было во времена, когда существовал путь из варяг в греки. А вот сегодня бы варяги в греки не попали, потому что существуют целые участки, где можно перейти даже не вброд, а почти посуху. Река Десна – знаковая для всей области: по ней прибыл Олег Брянский, став со временем нашим святым, прибыла Свенская икона Богоматери – святыня Брянщины»

Участок работ находится в непосредственной близости от Бордовичского водозабора в Брянске, который на 70% обеспечивает потребности населения города в воде.

«Мы надеемся, что появится хорошая зона отдыха, которая позволит горожанам наслаждаться историческим видом реки, которая протекала здесь тысячелетиями. Вторым этапом мы планируем подать заявку на выделение средств из федерального бюджета на работы в центре города, на набережной. Рассчитываю, что начиная с 2022–2023 годов мы приступим к расчистке всего участка реки, проходящего по городу», – рассказал замгубернатора Брянской области Владимир Реунов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительные средства на очистку рек.



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