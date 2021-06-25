Свидетельство геноцида, который пытались замести под ковёр – индейский вождь о захоронении коренного населения в канадской школе

Обнаружение 751 безымянной могилы на территории бывшей индейской школы-интерната в канадской провинции Саскачеван — это наглядное доказательство тех издевательств и притеснений, с которыми сталкивалось местное коренное население, заявил в эфире CNN вождь Бобби Кэмерон из Федерации суверенных коренных народов. При этом, по его словам, эту жестокую правду всеми силами старались замести под ковёр как католическая церковь, так и тогдашнее федеральное правительство Канады.

Теперь переходим к Канаде, где лидеры коренных племён в провинции Саскачеван заявили, что на территории бывшей индейской школы-интерната было обнаружено более 751 безымянной могилы. 1 июня чиновники начали картографические процедуры в Мэривеле на фоне обнаружения более 250 могил на территории бывшей школы в Британской Колумбии в начале июня.

Канадский премьер-министр заявил, что предоставит финансирование и ресурсы с целью осветить эти, по его выражению, «ужасные деяния». По словам одного из племенных лидеров, это самое последнее открытие в Мэривеле разбередило старые раны.

ВОЖДЬ КАДМУС ДЕЛОРМ, представитель коренного народа резервации Коуэссесс: Это захоронение существует, оно реально. И если вы туда съездите и посмотрите своими глазами, то обнаружите 751 флажок. Для многих это вызывает в памяти болезненные воспоминания о времени в школе*.

Бобби Кэмерон — вождь Федерации суверенных коренных народов. Он выходит с нами на связь из резервации коренных народов у озера Уитчекан в канадском Саскачеване. Вождь, спасибо, что вышли с нами на связь. Мои соболезнования. Я не представляю, какие душевные переживания этот день вызвал у очень многих коренных народов по всей Канаде. Те слова, о которых вы говорили сегодня, когда рассказывали о конкретике… в них чувствуется эмоциональная травма. При этом вы выразились очень прямо: «геноцид», «концентрационные лагеря», «уничтожение коренных народов». Что бы вы ответили людям, которые бы сказали: «Да ладно, это же Канада, такого быть не могло».

ВОЖДЬ БОББИ КЭМЕРОН, Федерация суверенных коренных народов: Подобное мы говорим людям, которые должны больше знать по этой конкретной теме. Такое было, такое происходило, и это правда. Выжившие твердили об этом на протяжении десятилетий. И мир только теперь начинает им верить, потому что удалось найти останки, и отрицать прошлое становится уже невозможным.

Вы указываете на наличие доказательств, однако общинам коренных народов пришлось вести борьбу, чтобы получить к ним доступ. Почему это произошло только сейчас? Почему земли сканируют только сейчас? Ведь прошло шесть лет с тех пор, как Комиссия по выяснению правды и примирению составила свой доклад, в котором описывается эта проблема с этими потерянными детьми.

ВОЖДЬ БОББИ КЭМЕРОН: Мы хотели заявить об этом уже несколько десятилетий: римско-католическая церковь Канады, тогдашнее федеральное правительство — все они пытались замести это дело под ковёр. Все они пытались это умолчать, хотя речь идёт о жестокой реальности, в которой тысячи учеников насильно лишались их национальной идентичности, а также становились жертвами пыток и издевательств. При этом некоторые из них после этого не выживали. Какая грандиозная насмешка над этими страданиями. Нам следует продолжать жить дальше, думая о том, как можно улучшить качество жизни коренных народов по всему миру.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июня 2021 года.

* Вероятно, имеются в виду попытки культурной ассимиляции коренного населения в школах, в том числе во второй половине XX века (прим. ИноТВ).