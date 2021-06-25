Отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили: Боязнь показаться слабыми

С инициативой выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает агентство Bloomberg, против участия Владимира Путина в саммите выступили лидеры Латвии, Литвы, Румынии, Нидерландов и еще нескольких стран.

Эти данные прокомментировал профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант. По мнению эксперта, главной причиной отказа Евросоюза является “боязнь показаться слабыми”. Он отметил, что Меркель и Макрону трудно преодолеть возражения других западных политиков.

В разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru Грант выразил мнение, что встреча Путина с лидерами ЕС все же возможна, но только после выборов в ФРГ. Эксперт подчеркнул, что исход переговоров их влияние на развитие отношений будут зависеть от подхода обеих сторон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях назвал “опасным отклонением” от политики санкций возобновление саммита Россия – ЕС без прогресса со стороны Москвы. Глава ведомства предположил, что это также может отговорить российскую сторону от выполнения Минских соглашений.

Напомним, саммиты Россия – ЕС проводились с середины 1990-х годов. После присоединения Крыма в 2014 году такая практика прекратилась.