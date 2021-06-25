 

25.06.2021, 16:57, Разное
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Прямым постановлением губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае вводится новый порядок посещения региона гражданами их других субъектов РФ.

Для упрощения процедуры по заселению в пансионаты и гостиницы всех гостей края обяжут носить на одежде звезду красного цвета. Она будет вручаться добровольными казачьими дружинами на блок-постах на въезде в регион после предъявления документа о проведённой вакцинации.

– Хлебосольная Кубань всегда ждет гостей из России и других стран, в частности, Абхазии, но исключительно здоровых. Поэтому при посещении нашего гостеприимного региона каждый из них должен иметь сертификат о проведённой вакцинации. Мы проверим его на границах края и вручим всем его обладателям красные звезду на память о посещении нашего региона. Чтобы избежать всякого рода спекуляций с жёлтым цветом, мы решили сделать её красной потому, что край наш Краснодарский. Всем приятен будет подобный знак внимания, а владельцам гостиниц и пансионатов будет удобно при заселении – сразу понятно, что человек привит. Наша краевая служба безопасности уже всех проверила, значит, люди надёжные, – заявил Кондратьев.

Звезды для гостей Краснодарского края будут пошиты на фабриках по производству наградных знаков казаков в Тихорецке и Славянске-на-Кубани. Главой региона поставлена задача пошить не менее 5 миллионов нагрудных нашивок в месяц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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