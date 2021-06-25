Московских работодателей обязали перевести на удаленную работу 30% сотрудников

Московские работодатели с 28 июня обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Это следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

Помимо этого, на дистанционный формат работы должны перейти сотрудники старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания.

«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

Собянин также продлил запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) заведений общепита, баров, дискотек и караоке.

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В РФ второй день подряд выявили более 20 тысяч случаев заражения COVID-19. В Москве коронавирусом за последние сутки заболели 7916 человек, в Подмосковье — 2436, это рекордное число за все время пандемии.

С конца прошлой недели более чем в десяти российских регионов, включая Москву, местные власти ввели обязательную вакцинацию для госслужащих и работников сферы услуг. Их работодателей обязали обеспечить вакцинацию не менее 60% своих сотрудников, в противном случае им грозит штраф.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, коронавирусом заболели только 0,5% россиян, получивших оба компонента вакцины. Он также отметил, что «даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче».

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