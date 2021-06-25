 

Не без проблем: принц Гарри прилетел в Великобританию на 60-летие со дня рождения принцессы Дианы

25.06.2021, 16:16, Разное
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Сегодня днем британский HELLO! сообщил, что самолет Boeing 777-323 рейса AA134 авиакомпании American Airlines с принцем Гарри на борту приземлился в лондонском аэропорту Хитроу в три часа ночи по местному времени. Предположительно герцог Сассекский прилетел в Великобританию на открытие памятника в честь своей матери принцессы Дианы, которое состоится 1 июля. В этот день ей исполнилось бы 60 лет. Вероятно, Гарри прибыл заранее, чтобы успеть пройти карантин, на который отправляются все прибывшие в страну, до церемонии. За это время, как сообщают местные СМИ, Гарри сделают два теста на коронавирус. Изоляцию принц проведет в коттедже Фрогмор, расположенном на территории королевской резиденции в Виндзоре, где сейчас живет принцесса Евгения со своим мужем Джеком Бруксбенком и их сыном Августом.

Кстати, путешествие Гарри из Америки домой чуть было не сорвалось. В тот момент, когда черный внедорожник Cadillac привез в аэропорт Лос-Анджелеса монаршую особу, неизвестный на грузовике протаранил забор и выехал на взлетно-посадочную полосу. Пока полиция ловила нарушителя, администрация воздушного порта вынуждена была закрыть две полосы для взлетов и посадок. Впрочем, рейс Гарри вылетел без задержки.

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая 4 июня родила второго ребенка – дочку Лилибет Диану, осталась в США. Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники, Гарри планировал привезти на церемонию открытия памятника своего сына Арчи. Однако официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

принц Гарри с сыном Арчи

Напомним, что в мая появились первые подробности торжественного открытия мемориала в честь покойной принцессы Дианы. Как сообщили инсайдеры изданию The Sun, сыновья Дианы – 39-летний принц Уильям и 36-летний принц Гарри – будут присутствовать на церемонии открытия памятника в Лондоне, однако выступят с речами по отдельности. Братья будут стоять рядом друг с другом, однако, как говорит источник, работники Букингемского дворца уже сейчас прорабатывают сценарий мероприятия, чтобы братья как можно меньше взаимодействовали. Аналогичная ситуация произошла и в преддверии похорон их деда, принца Филиппа в середине апреля: работникам дворца пришлось приложить немало усилий, чтобы согласовать расстановку членов британской королевской семьи. В итоге все пришли к консенсусу – герцогов разделил их двоюродный брат Питер Филлипс — именно он шел между братьями в похоронной процессии.

принц Уильям и принц Гарри



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