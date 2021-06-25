Хакерский оператор Crackonosh ограбил пользователей на 2 миллиона долларов

Как стало известно из достоверных источников, некий Crackonosh, которого считают оператором по распространению вредоносного ПО и контента, за последние три года сумел атаковать 222 тысячи электронных устройств. Почти все они работали на операционных системах Windows.

Результатом стало ограбление, так сказать, в обход. Злоумышленники не воровали деньги напрямую, а «зарабатывали» современные пиратские монеты.

Это так называемые Monero, которые можно сравнить с пиастрами из старых романов. В сети появилось сообщение, что оператор получит 9 тысяч таких монет, что равноценно 2 миллионам долларов США. Разумеется, этот «подарок» от преступного мира дан не за красивые глаза. Атаки все же были использованы для прямого грабежа честных людей.