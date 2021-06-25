 

Хакерский оператор Crackonosh ограбил пользователей на 2 миллиона долларов

25.06.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из достоверных источников, некий Crackonosh, которого считают оператором по распространению вредоносного ПО и контента, за последние три года сумел атаковать 222 тысячи электронных устройств. Почти все они работали на операционных системах Windows.

Результатом стало ограбление, так сказать, в обход. Злоумышленники не воровали деньги напрямую, а «зарабатывали» современные пиратские монеты.

Это так называемые Monero, которые можно сравнить с пиастрами из старых романов. В сети появилось сообщение, что оператор получит 9 тысяч таких монет, что равноценно 2 миллионам долларов США. Разумеется, этот «подарок» от преступного мира дан не за красивые глаза. Атаки все же были использованы для прямого грабежа честных людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / “Совпадение? Не думаю”. Огневич заявила, что вдохновила Сейфрид на создание образа для церемонии “Оскар 2021”

15.12 / В США выявили первый случай коронавируса у диких норок

20.04 / Ургант пофантазировал на тему сверхспособностей космонавтов

25.09 / В РФ создают новую линейку малых ракет

05.06 / Греции закрыла воздушное пространство для самолетов Белоруссии

19.05 / Владелец чешской оружейной компании за день до взрыва во Врбетице останавливался в отеле, где жили агенты ГРУ

11.01 / Конгресс США склоняется к импичменту для Трампа — и не только благодаря демократам

13.07 / Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов

10.06 / Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине

17.11 / Видео: Трампу наврали про армию США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика