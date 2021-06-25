 

Компания TLC представила умные очки для смартфонов NxtWear G

25.06.2021, 16:12, Новости дня
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Ранее анонсированные умные очки NxtWear G, предназначенные для использования в паре со смартфоном, официально представлены в компании TLC. Как отмечает разработчик, для него это первое фирменное устройство такого класса.

Новый гаджет работает сразу в двух форматах: виртуальной и дополненной реальности. Также умные очки можно использовать как дополнительный внешний дисплей для уже имеющегося смартфона.

Изображение также обеспечивается благодаря двум экранам Micro OLED, которые гарантируют качество Full HD. Это примерно то же самое, что смотреть кино на экране с диагональю 140 дюймов с расстояния четыре метра. Базовая стоимость таких очков составляет 680 американских долларов.



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