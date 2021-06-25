У большинства пациентов с COVID-19 обоняние восстанавливается за год — исследование



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Группа исследователей из Франции и Канады наблюдала за 97 пациентами (средний возраст 39 лет), которые перенесли COVID-19 весной прошлого года и жаловались на продолжительную аносмию. Участники заполняли анкеты, а более половины из них (51 человек) также проходили специальное тестирование обонятельных функций через четыре, восемь и двенадцать месяцев после потери запахов. Исследователи оценивали восстановление обоняние по десятибалльной шкале, то есть полным выздоровлением считался высший балл, когда пациент чувствует запахи также, как и до болезни, без искажений.

Спустя четыре месяца из 46 пациентов, которые проходили только анкетирование, 28,8% сообщили о полном восстановлении обоняния, все остальные — через год. Среди тех, кто не только участвовал в опросе, но и проходил тестирование, обоняние вернулось в полном объеме у 84% пациентов, причем большинство из них (70%) были уверены, что они чувствуют запахи не так, как до COVID-19. Почти у всех добровольцев показатели обоняния вернулись к норме спустя восемь месяцев, и только у двоих пациентов сохранялись стойкие нарушения даже через год после заражения коронавирусом.

Авторы исследования обратили внимание на серьезные расхождения между самооценкой обоняния и результатами тестирования. Вероятно, пациенты могут недооценивать свое состояния из-за возникшей после COVID-19 паросмии — искаженного восприятия запахов. Ученые также допускают, что тестирование может не фиксировать восстановление базовых обонятельных функций у некоторых пациентов.

«В целом, устойчивая аносмия, связанная с COVID-19, имеет отличный прогноз с почти полным выздоровлением через 1 год», — заключили специалисты.

Ранее группа исследователей из Европы сообщила, что потеря обоняния в 85,9% случаев связана с легким течением COVID-19. Примечательно, что более молодые пациенты чаще по сравнению с пожилыми сообщают о потере обоняния. Объяснения этому феномену ученые не нашли.