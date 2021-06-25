 

Ученые из РФ первыми в мире нашли участки мозга, которые «думают» об угрозах

25.06.2021, 16:02, Разное
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Ученые, работающие на базе Курчатовского института, первыми в мире смогли выявить участки мозга, которые ответственны за мысли об «угрозах». Также были определены отдельные части, отвечающие за осмысление ряда понятий.
Мозг человека продолжает являться загадкой для исследователей. Функции, за который отвечает данный орган, уже давно известны, однако до сих пор не понятно, как они распределяются в составе структуры. В исследовании приняли участие 47 человек носителей русского языка. Авторы научной работы предоставили им три текста, где описывалась природа, основные принципы работы технических аппаратов, рассказы о жизни от первого лица. Самый большой интерес вызвали именно последние, мозговые реакции отслеживались посредством МРТ.

В головном мозге исследователи выделили свыше 12 семантических кластеров. В каждый из них входили слова, близкие по смыслу. Ученые смогли просчитать, где относительно заданных ячеек будут расположены участки, ответственные за их употребление.

Источник: iz.ru



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