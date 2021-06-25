Канадская экспертиза подтверждает полную ответственность властей Ирана за уничтожение рейса МАУ – МИД Украины

Согласно заявлению МИД, эксперты пришли к трем ключевым выводам:

Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщил авиакомпании о рисках;

оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно допустил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, запустив в самолет две ракеты класса “земля-воздух”;

военное командование Ирана не предприняло действий, которые могли бы остановить запуск ракет и предотвратить нарушения, а также пыталось скрыть обстоятельства катастрофы.

В документе отмечается, что технический отчет Ирана не отображает всю цепочку событий, а предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации нерелевантны. Риски для гражданских рейсов сохраняются по сей день. Отдельно подчеркивается пренебрежительное отношение иранских властей к человеческой жизни.

В МИД заявили, что канадский отчет подтверждает позицию Украины о том, что к трагедии привели просчеты во всей системе безопасности гражданской авиации, а не ошибка одного оператора ракетного подразделения.

“Факты очевидны: Иран ответственен за смерть 176 невинных людей”, – говорится в заявлении МИД. Иран должен быть привлечен к ответственности, обеспечить реституцию соответствии с международным правом, заявили в ведомстве.

МИД потребовал также обеспечить объективное и беспристрастное уголовное расследование и принять мера, направленных на недопущение аналогичных трагедий в будущем.

В то же время, по данным канадского телеканала CBC News, сделанная в Канаде экспертиза не подтвердила, что самолет МАУ был сбит в Иране преднамеренно.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

Посольство Ирана в Украине 7 июня заявило о начале выплаты компенсаций родственникам. В диппредставительстве отметили, что правительство страны утвердило постановление, согласно которому за каждого из погибших должно быть выплачено $150 тыс. семьям погибших – как иностранным, так и иранским гражданам.

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