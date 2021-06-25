Правоохранители разоблачили схему продажи фальшивых COVID-справок в Тернополе
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Отмечается, что дельцы продавали COVID-справки якобы от имени лицензированного медучреждения. К процессу они привлекли еще двух сообщников.
“Стоимость одной поддельной справки колебалась в пределах от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы”, – подчеркнули в ОГУ.
Правоохранители в ходе обысков по адресам проживания и деятельности фигурантов изъяли десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, а также компьютерную технику.
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