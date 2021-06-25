 

“Навіщо тобі ці безсонні ночі?” Кличко в стихах ответил блогеру, записавшему ироничную песню о катающемся на велосипеде мэре

25.06.2021, 16:00, Новости дня
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“Виталий Кличко, как вам такое?” – подписал Марунич видео, поставив активную ссылку на страницу мэра Киева. Ролик артист также продублировал на своем канале в YouTube.

В песне Марунич описывает деятельность Кличко на посту мэра, перечисляя его самые резонансные появления на публике и высказывания. Он также включил на телефоне фрагмент интервью нынешнего киевского головы, советующего превращать холодную воду в горячую путем нагревания.

“Тілом своїм підігріватиму Дніпро, кататимусь на велосипеді і метро”, – спел Марунич.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/videos/4174715792583007/

Реакция Кличко на ролик последовала на следующий день – мэр Киева разместил в комментариях к ролику свой видео-ответ. Запись Кличко также продублировал в Instagram Stories.

“Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикой краще продовжуй займатись”, – ответил музыканту мэр, стоя за трибуной на фоне панорамы Киева.

Марунич после комментария Кличко разместил в Facebook новый пост, совместив скриншоты со своего видео и ролика Кличко.

“Раунд”, – написал он.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4177529972301589

Контекст:

Владимир Кличко – обладатель званий “Почетный” и “Вечный” чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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