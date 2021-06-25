Обрушение дома в Майами. Число погибших увеличилось, почти 160 человек пропали безвести

Директор департамента полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамирес ранее говорил об одной жертве трагедии.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сказала о 159 пропавших без вести. Спасатели продолжают искать выживших. Джадалла сообщил о двух спасенных из-под завалов, еще 35 человек вытащили из обрушившейся части здания.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида, сообщил Белый дом. Глава государства уполномочил министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать мероприятия по оказанию помощи пострадавшим от обрушения.

Контекст:

Многоэтажный жилой дом, 12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, кондоминиум построили в 1981 году. Он находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

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